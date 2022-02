Die Aktie des Tages: Nel Asa – Alptraum der Anleger?

Liebe Leser,

die Nel Asa-Aktie kämpft in der aktuellen Mittwochs-Sitzung mit Abschlägen in Höhe von 4,42 Prozent. Nach der Publikation der neusten Jahresergebnisse haben einige Investoren ihr Kapital abgezogen. In einer ersten Reaktion enttäuschen die Quartalszahlen in allen Bereichen.

Hieraus lässt sich entnehmen, dass Anleger der Nel Asa-Aktie einen klaren Weg hin zur Profitabilität verlangen. Nachdem sich auch die Verluste ausgeweitet haben, ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung