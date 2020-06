Die Aktie des Tages: Nel Asa

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Im Kaufrausch angekommen! 1.850 % plus der Suchanfragen für Wasserstoff.

Die Wasserstoff-Revolution ist präsenter denn je, mittlerweile zeigt die Allgemeinheit ein ernsthaft nachhaltiges Interesse an alternativen Antriebstechnologien. Eins ist schonmal klar: Den norwegischen Wasserstoff-Bigplayer kann man definitiv näher unter die Lupe nehmen. Die positiven Aussichten könnten den Kurs weiter in die Höhe treiben. Dazu kommt, dass Nel aktuell an vielen aussichtsreichen Projekten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung