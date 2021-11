Die Aktie des Tages: NVIDIA – wussten Sie das schon?

Liebe Leser,

bekanntlich ist NVIDIA an einem Markt mit hoher Nachfrage aktiv. Das Kerngeschäft mit Grafikkarten sowie die Nachfrage an Datenzentren sind im Zuge des Digitalisierungsbedarfs quasi explodiert. Doch NVIDIA positioniert sich gerade an einem weiteren Zukunftsmarkt.

Denn auf der GTC-Konferenz wurden weitere Details zum Projekt „autonomes Fahren“ veröffentlicht. Eins lässt sich hier vorab sagen: Der Konzern macht hier wichtige Fortschritte. Gemeinsam blicken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung