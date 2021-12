Die Aktie des Tages: Meta – Rechtsstreit in Millionenhöhe?

Liebe Leser,

nachdem Facebook in Meta umbenannt wurde, passierte einiges bei dem Konzern. Mit der Umbenennung des Mutterkonzerns will das Unternehmen rund um Mark Zuckerberg sich weiter in Richtung Blockchain und der virtuellen Realität ausrichten. Doch die Probleme sind die gleichen.

Denn das soziale Netzwerk Facebook hat eine Zahlung von Lizenzen für die Nutzung von Inhalten deutscher Presseverlage abgelehnt. Sollte der Konzern die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung