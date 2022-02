Die Aktie des Tages: Mercedes-Benz – das ist stark!

Liebe Leser,

die Mercedes-Benz-Aktie konnte zuletzt in einem angeschlagenen Börsenumfeld alle Trümpfe ausspielen. So hat das Papier einmal mehr seinen defensiven Charakter unter Beweis gestellt. Zuletzt wurden ebenso die Gerüchte für einen möglichen Aufstieg von Daimler Truck in den DAX immer lauter.

Nach aktuellem Stand könnte auch Daimler Truck ab dem 21. März im größten deutschen Leitindex gelistet werden. Davon würde natürlich auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



