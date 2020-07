Die Aktie des Tages: Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Es geht Schlag auf Schlag!

Über die Lufthansa Papiere wurde in den vergangenen Wochen mehr als heiß diskutiert. Durch eine mögliche Insolvenz in der Corona-Krise musste die deutsche Airline auf staatliche Hilfe zurückgreifen. Nun spricht ein Großaktionär über die aktuelle Unternehmenssituation. Heinz Hermann Thiele führt in seinem Interview mit der Bild interessante Punkte in Bezug auf die zukünftige Unternehmensstruktur der Lufthansa AG ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



