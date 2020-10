Die Aktie des Tages: Evotec – Bill Gates sorgt für Aufsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec – Neuer Kurstreiber?

Liebe Leser,

der Evotec-Kurs konnte nun doch Schwung aufnehmen! Kürzlich hat niemand geringeres in das Unternehmen investiert, als Bill Gates. Der Microsoft Mitbegründer hat einer amerikanischen Tochtergesellschaft nun Fördermittel zugesprochen, um die Therapieforschung des Covid-19-Virus voranzutreiben. Die langfristigen Aussichten bleiben also weiterhin positiv. Alle weiteren Hintergründe lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Aktie des Tages!

