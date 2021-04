Die Aktie des Tages: Daimler – Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Aktie: Richtungsweisend!

Liebe Leser,

die Daimler-Aktien befinden sich weiterhin in einem mustergültigen Aufwärtstrend. Aktuell passiert einiges beim deutschen Autobauer. Konkret steht a) die Abspaltung der Truck-Sparte bevor und b) der Markteintritt des Elektroauto-Modells EQS.

Auch hat der Konzern nun bekannt gegeben, dass die Absätze in China sowie in den USA weiter anziehen. In einer ersten Marktreaktion ist die Daimler-Aktie um 1,3 Prozent nach oben