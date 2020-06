Die Aktie des Tages: Daimler

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ist ein Überflieger der Corona-Krise, wurde jedoch im Trubel des Geschehens schon fast von vielen Anlegern übersehen. Seit dem Tief im März konnten die Aktien sattes Plus von 75 % verbuchen. Trotzdem wird der Konzern allen Anscheins nach im 2. Quartal in den Roten Zahlen notieren, da die Mehrheit der Autokonzerne in diesem Jahr weniger Autos absetzen wird.



