Die Aktie des Tages: Commerzbank – um 92 Prozent übertroffen!

Liebe Leser, die Commerzbank hat einen ersten Einblick in die neusten Ergebnisse gewährt, welche final am 12.05.22 präsentiert werden. In einer ersten Reaktion konnte der Konzern den Analysten-Konsens deutlich schlagen und mit soliden Ergebnissen punkten. In Bezug auf das operative Ergebnis hatten die Analysten mit knapp 92 Prozent weniger gerechnet. Allerdings blieb eine positive Reaktion am Markt zunächst aus: Derzeit… Hier weiterlesen