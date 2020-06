Die Aktie des Tages: BioNTech

So sieht es nach der Hauptversammlung aus:

Das Mainzer Pharma Unternehmen ist einer der Favoriten in der Entwicklung für einen möglichen Corona-Impfstoff. Am 26.06.2020 fand die Hauptversammlung statt, in der Anleger auf weitere Informationen zu den ersten klinischen Tests hofften. Allerdings nicht in dem Maße, wie erwünscht. Dennoch liegt der eigentliche Fokus des Unternehmens auf einer anderen Produktpalette.

In der heutigen Ausgabe der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung