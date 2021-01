Die Aktie des Tages: Bayer – Das sorgt für Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer – Es passiert einiges!

Liebe Leser,

die Bayer-Aktien befinden sich erneut im Aufschwung. Die günstige Bewertung lockt derzeit einige neue Investoren an. Auch der neue CureVac-Deal sorgte am Markt für Stimmung am Markt. Dazu wurden nun neue Anleihen am Markt platziert, wodurch der Konzern rund 4 Milliarden Euro erlösen konnte. Allerdings befindet sich Bayer weiterhin tief in den roten Zahlen. Erfahren Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



