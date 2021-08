Die Aktie des Tages: Bayer – es passiert einiges!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

bei Bayer geht es ungestüm weiter! Nachdem der Konzern schlechte Zahlen abgeliefert hatte, kämpft die Bayer-Aktie weiterhin mit einigen Abschlägen. Das Unternehmen muss noch höhere Rücklagen für den Glyphosat-Streit bilden.

Hierbei wurde nun ein Fall an das höchste Gericht in den USA übergeben – dem Supreme Court. Sollte Bayer den Rechtsstreit hier gewinnen, so hätte dies eine immense Signalwirkung. Allerdings gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



