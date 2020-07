Die Aktie des Tages: BASF

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF – Neue Investitionen mit Potenzial!

Der weltgrößte Chemie-Konzern investiert nun in ein chinesisches Start-up. Diese neuen Investitionen wurden in den vergangenen Wochen stark kritisiert. Dennoch bringt das neue Projekt, welches sich auf die Schweinezucht spezialisiert, enorme Potenziale. Denn China ist der größte Produzent und Konsument von Schweinefleisch. Alle weiteren Details lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Aktie des Tages.

Neue Investitionen

