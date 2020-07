Die Aktie des Tages: Aston Martin

Große Potenziale durch Umstrukturierung und neuem SUV!

Die Aston Martin Aktie ist in der Corona-Krise stark unter die Räder geraten. Blickt man zurück auf 2018, so war eine Aktie des Unternehmens noch über 18 Euro wert. Heute notiert der Aktienkurs des Herstellers der James-Bond-Autos nur noch knapp 0,60 Euro. Dennoch plant das Unternehmen jetzt eine gewisse Umstrukturierung. Erfahren Sie heute, was dahintersteckt!

Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!