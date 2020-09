Die Aktie des Tages: Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple – Für 110 Euro zu haben!

Vielen Anlegern ist vermutlich das Herz kurz in die Hose gerutscht, denn der Apple Aktienkurs ist um knapp 80 Prozent abgeschmiert. Doch dann die Entwarnung: Die Aktien des Technologieunternehmens wurden lediglich gesplittet. Es hat sich also nichts am eigentlichen Wert des Unternehmens verändert. Mit der Kursreduzierung sollen neue Anlegergruppen auf die Aktie aufmerksam gemacht werden.



