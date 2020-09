Die Aktie des Tages: Alibaba

Alibaba – Achtung Short-Seller!

Liebe Leser,

in den vergangenen Wochen haben sich die Meldungen über den Alibaba Konzern zugespitzt. Das Unternehmen plant aktuell den größten Börsengang der Geschichte zu vollziehen. Die Rede ist von der Fintech-Tochter Ant Financial. Das Interesse an der Aktie ist Insidern zufolge enorm hoch: Deswegen will das Unternehmen mit dem Börsengang neues Kapital in Höhe von 35 Milliarden Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung