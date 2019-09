Aktie Geely: Neue Hoffnung

Geely ist am Mittwoch erneut nach oben geklettert. Ein Aufwärtsmarsch ist nach Meinung von Chartanalysten inzwischen möglich. Der Wert hat in den vergangenen Wochen einen Aufschlag von 10 % geschafft. Die Aktie ist auf Basis der zurückliegenden drei Monate fast wieder im Plus. Zudem ist auch das Minus aus einem Jahr inzwischen relativ gering. Insofern kehrt zumindest wieder deutliche Hoffnung ein. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung