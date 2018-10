"Aktenzeichen XY ... ungelöst"-Spezial "Wo ist mein Kind?" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Zum neunten Mal widmet sich "Aktenzeichen XY ... ungelöst" amMittwoch, 10. Oktober 2018, 20.15 Uhr, in der Spezial-Ausgabe "Wo istmein Kind?" dem Verbleib von verschwundenen Kindern und jungenErwachsenen. Gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne bitten betroffeneFamilien und Freunde in der Live-Sendung um Mithilfe in den folgendenFällen:Die 15-jährige Leonie Gritzka hat angeblich einen neuen Freund,der fast doppelt so alt ist wie sie. Am 22. Juli 2016 holt er Leoniein der Stadt ab. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihr.2006 ist die 14-jährige Georgine eines Tages wie gewohnt auf demHeimweg. Obwohl es nur wenige Hundert Meter bis nach Hause sind,kommt sie dort nie an. Wo ist "Gina" heute?Der 29-jährige Jurastudent Andreas Dünkler geht am 18. Februar1997 mit seinen Freunden ein Bier trinken. Danach verliert sich seineSpur.Als die vier Kinder von Brigitte Volkert am Morgen des 23.November 2005 aufstehen und sich für die Schule fertig machen, istihre Mutter einfach verschwunden. Jetzt suchen ihre Kinder und Elternnach ihr.Konzept von "Wo ist mein Kind?" : https://ly.zdf.de/UUU/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aktenzeichenxyPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell