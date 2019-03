"Die Akte BND" - Story und Geschichte im Ersten über Waffenhandel am Montag, 11.3., ab 22:45 Uhr

Finanztrends Video zu



Bremen (ots) - Zwei Radio Bremen-Produktionen gehen am Montag, 11.März, ab 22:45 Uhr, im Ersten auf die Beteiligung desBundesnachrichtendienstes (BND) an Waffenschiebereien ein. In "DieAkte BND - Waffengeschäfte deutscher Reeder" (Story im Ersten um22:30 Uhr) recherchiert Autor Rainer Kahrs, wie Waffen mit Hilfe desdeutschen Geheimdienstes in die Krisen- und Kriegsgebiete dieser Weltverschifft wurden. "Die Akte BND - Der Geheimdienst und sein ersterWaffenhändler" (Geschichte im Ersten um 23:30 Uhr) zeigt, wie einDeutscher bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum mächtigenWaffenschieber und Partner von BND und Central Intelligence Agency(CIA) wird."Die Akte BND - Waffengeschäfte deutscher Reeder" (Story imErsten)Nach sieben Jahren Recherche zur Verschiffung von Waffen durchdeutsche Reeder wird dem "Story im Ersten"-Team um Autor Rainer Kahrsein geheimes Konvolut zugespielt. Die Dokumente legen nah: Der BNDist in Waffentransporte in die Krisen- und Kriegsgebiete dieser Weltinvolviert. Dem "Story im Ersten"-Team gelingen die ersten undbislang einzigen Fernsehbilder eines geheimen Hafens in der Ukraine,über den - vorbei an den zuständigen Bundesbehörden, im toten Winkelvon Außenwirtschaftsgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz - Waffenverschifft werden. Darin involviert: ein Mitarbeiter des BND,Deckname "Klaus Hollmann", und die mithin erloschene Beluga-Reedereimit Sitz in Bremen."Die Akte BND - Der Geheimdienst und sein erster Waffenhändler"(Geschichte im Ersten)Fast zwei Jahre lang hat das "Geschichte im Ersten"-Team um AutorRainer Kahrs für den Film recherchiert, erstmals hat der BND einemKamerateam Akteneinsicht gewährt zum ersten Waffenhändler des BND,Gerhard Mertins. Gegen deutsche Gesetze, gegen Völkerrecht verschobder Ex-Fallschirmjäger und ehemalige SS-Mann mit Rückendeckung undbisweilen im Auftrag des deutschen Geheimdienstes Waffen inKriegsgebiete. Mertins wurde bis in die Ära Willy Brandts einer dermächtigsten internationalen Waffenschieber. Erstmals sprechen auchEhefrau und Tochter von Mertins vor der Kamera.Produktionen der Kinescope Film GmbH, gefördert von derNordmedia-Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, imAuftrag von Radio Bremen für das Erste 2019"Die Akte BND - Der Geheimdienst und sein erster Waffenhändler"(Geschichte im Ersten) steht für akkreditierte Pressevertreter imVorführraum des Pressedienstes Das Erste (https://presse.daserste.de)zur Ansicht bereit.Fotos sind bei ARD Foto (www.ard-foto.de) abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell