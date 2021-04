Akquisition von WorldReach: Entrust erweitert sein Portfolio im Bereich digitale Bürger-IDs und Reiseservices

Düsseldorf (ots) - Entrust (https://www.entrust.com/), führender Anbieter im Bereich vertrauenswürdige Identitäten, Zahlungen und Datenschutz, gab heute die Übernahme von WorldReach Software (https://worldreach.com/) bekannt. Das kanadische Unternehmen hat sich auf die Digitalisierung von Identifikationsprozessen im Bereich Einwanderung und Grenzmanagement spezialisiert. Die Lösungen von WorldReach unterstützen Regierungen und Reisedienstleister dabei, mittels digitaler Transformation gleichermaßen nahtlose wie vertrauenswürdige Prozesse zur Identifikation von Bürgern und Reisenden zu schaffen.WorldReach mit Sitz in Ottawa wurde 1998 gegründet. Mit der Übernahme wechseln seine über 30 Mitarbeiter zu Entrust. Darunter auch der Gründer und CEO Gordon Wilson, der die Geschäfte von WorldReach nun als Teil von Entrust führen wird. Die Konditionen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.Regierungen, Grenzbehörden und die Reisebranche beschleunigen derzeit ihre Bemühungen, digitale Dienstleistungen für Bürger und Reisende zu realisieren bzw. zu modernisieren. Ziel ist es, möglichst berührungslose, nahtlose und effiziente Prozesse zu schaffen. WorldReach unterstützt Regierungsbehörden und Reisedienstleister hierbei mit umfangreichem fachlichem Know-how und innovativen Technologien zur Identitäts- und Dokumentenverifizierung. Beispiele hierfür sind die elektronische Reisegenehmigung (eTA, Electronic Travel Authorization) und die Vorab-Registrierung für Sicherheits-, Einreise- und Grenzkontrollen; eine 'Zero-Touch'-Lösung für das Zoll- und Grenzmanagement; sowie ein digitales Onboarding-Programm für die Einwanderung, welches die Identitätsüberprüfung aus der Ferne mittels ePassport-Chip-Scanning und Liveness Detection ermöglicht und bis heute von mehr als fünf Millionen Menschen genutzt wurde.Mit der globalen Reichweite und den professionellen Dienstleistungen von Entrust lassen sich die Services von WorldReach ausbauen und so jährlich mehrere zehn Millionen digitaler Interaktionen für Reisende und Bürger verbessern. "Entrust ist ein Weltmarktführer im Bereich der Datensicherheit und der digitalen sowie physischen Berechtigungsnachweise. Durch die Aufnahme des WorldReach-Teams erweitern wir unser Portfolio für Regierungsbehörden und Konzerne, insbesondere im internationalen Reisesektor. Als Folge der weltweiten Pandemie und dem Streben nach einer sicheren und schnellen digitalen Transformation sind diese Dienstleistungen relevanter denn je", kommentiert Tony Ball, SVP of Instant Issuance bei Entrust.Pressekontakt D/A/CHAlexandra Maibergeramaiberger@pr-am.com+49 179 46 74 310Original-Content von: Entrust, übermittelt durch news aktuell