Bei Akne: Kissenbezug und Handtücher oft wechseln

Baierbrunn (ots) - Lange galt Akne vor allem alsTeenager-Erkrankung, doch auch bei vielen Erwachsenen sprießenPickel. Neben einer guten Gesichtspflege empfehlen Experten vorallem, die Bakterien nicht selbst weiter auf der Haut zu verteilen:"Hände unbedingt aus dem Gesicht!", betont die Dermatologin Dr.Annette Schaefer, die im württembergischen Öhringen eineAknesprechstunde leitet, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Ihr Tipp: Betroffene sollten sich für das Gesicht einen StoßGästehandtücher zulegen und diese - wenn sie einmal benutzt wurden -bei mindestens 60 Grad waschen. Auf diese Weise werden an Aknebeteiligte Bakterien beseitigt. "Befolgen die Patientinnen diesenTipp, wird ihre Haut deutlich besser", so die Dermatologin. Auch derKopfkissenbezug sollte regelmäßig gewechselt werden, in schwerenFällen schon nach drei Nächten. "Außerdem sollte man auch das Kissenselbst öfter austauschen", rät Schaefer. "Nicht wenigeAknepatientinnen haben eine Hausstaubmilbenallergie, deshalb kannaltes Bettzeug ihre Haut verschlechtern."Tipps zur Hautpflege sowie Informationen zur Behandlung vonSpätakne finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "ApothekenUmschau".