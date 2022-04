Akebia-Aktie: Über 40% der Mitarbeiter entlassen!

Nach der überraschenden Ablehnung durch die FDA in der vergangenen Woche hat Akebia Therapeutics Inc (NASDAQ:AKBA) Entlassungen vorgenommen. In einer Einreichung bei der SEC sagte Akebia, dass die FDA einen teilweisen klinischen Stopp für die pädiatrischen Studien des Medikaments verhängt hat. Als Folge davon wird Akebia alle Vadadustat-Studien bei Kindern aussetzen. Dem Antrag zufolge hat Akebia einer 42-prozentigen Reduzierung seines Personals zugestimmt. Akebia ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!