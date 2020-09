Akasol: Die Party dürfte mittelfristig weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

Die Akasol-Aktie bildete am 16. März bei 24,50 Euro ihr Jahrestief aus. Seitdem steigt der Wert in einer intakten Aufwärtsbewegung an. Eine erste Anstiegswelle endete am 5. Juni auf dem Niveau von 43,20 Euro. Ihr folgte eine leicht abwärtsgerichtet Konsolidierung, die am 21. Juli auf einem Tief bei 36,04 Euro beendet werden konnte.

Der anschließend gestartete Anstieg verläuft wesentlich steiler



