Akasol: Mega-Übernahme bahnt sich an

Beim Batteriesystem-Hersteller Akasol bahnt sich eine Mega-Übernahme an. Wie Akasol heute berichtet, will der US-Autozulieferer BorgWarner den hessischen Konzern vollständig übernehmen. Den freien Aktionären sollen dafür 120 Euro pro Aktie geboten werden, was die gesamte Übernahme die Amerikaner rund 730 Mio. Euro kosten würde.

Wie weiter berichtet wird, hat sich BorgWarner bereits 59 Prozent der Anteile an Akasol sichern können, da u.a.



