Akasol Aktie: US-Standort wird ausgebaut!

Am Donnerstag meldete sich Akasol mit der Mitteilung, die eigene Produktionskapazität am US-Standort „Hazel Park" weiter auszubauen. Und zwar soll die dortige Produktionskapazität erheblich vergrößert werden, von 400 MWh auf ca. 2 GWh. Der Maschinenbauer Manz soll die dortigen Produktionsanlagen errichten. Mit Manz hat Akasol offensichtlich positive Erfahrungen gemacht, denn Manz hat der Meldung zufolge die Akasol-Produktionsanlagen in Darmstadt errichtet.



