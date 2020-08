Akasol Aktie: Mit Power ins zweite Halbjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

Mit einem Plus von 5,8 Prozent auf knapp 50 Euro zählte die Akasol-Aktie am frühen Montagnachmittag zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Grund für den Optimismus: eine Quartalsbilanz, die durchaus Hoffnung machen kann.

Demnach hat Akasol im zweiten Quartal trotz der Corona-Krise ein Umsatzwachstum gegenüber Q1 von 27,5 Prozent auf 10,2 Mio. Euro erreicht. Das Unternehmen führt das beachtliche Plus bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



