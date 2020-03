Akasol Aktie: Ob das ins derzeitige Umfeld passt?

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

Während andere Unternehmen die Produktion runterfahren – Stichwort Corona-Virus und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen -, geht man bei Akasol derzeit offenbar den gegenteiligen Weg. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass die Produktionskapazität in Langen „mehr als verdoppelt wird“. Und zwar sei dort eine zweite Fertigungslinie implementiert worden. So ist die dortige maximale Produktionskapazität „auf bis zu 800 MWh“ gesteigert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



