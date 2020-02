Akasol Aktie: Grundstein für langfristigen Unternehmenserfolg?

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

Am Dienstag meldete sich Akasol mit einer interessanten Mitteilung: Und zwar hat Akasol demnach die Manz AG mit der Lieferung von Produktionsanlagen beauftragt. Etwas großspurig nennt Akasol die eigene Fabrik, für welche die Produktionsanlagen geliefert werden sollen, „Gigafactory 1“. Das Auftragsvolumen soll sich auf insgesamt bis zu 20 Mio. Euro belaufen und ist laut Akasol an „verschiedene Optionen geknüpft“. Um was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung