Akasol Aktie: Chancen nutzen?

Am Montag konnten die Anleger an der Börse zu Hauf neue 52-Wochen-Tiefs beobachten. Auch die Aktie von Akasol erreichte einen neuen Tiefststand bei 31,13 Euro, nachdem es im Verlauf des Tages um 8,7 Prozent abwärts ging. Was für den einen eine Katastrophe ist, ist für andere jedoch eine Chance. So billig wie jetzt waren die Aktien von Akasol schon lange nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



