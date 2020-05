Akamai: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Akamai Technologies":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Akamai per 31.05.2020, 21:49 Uhr bei 105.8 USD. Akamai zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Akamai auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Akamai beträgt das aktuelle KGV 34,22. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 154,61. Akamai ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Akamai erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 21,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,6 Prozent im Branchenvergleich für Akamai bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,1 Prozent im letzten Jahr. Akamai lag 26,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Für Akamai liegen aus den letzten zwölf Monaten 13 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 109,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (105,8 USD) könnte die Aktie damit um 3,21 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Akamai-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.