Akademie für Hörakustik im Wissensaustausch und Wissenstransfer auf der Arab Hearing Health Conference

Mainz / Marrakesch (ots) - Vom 8. bis 10. November 2018 findetdie 6. Arab Hearing Health Conference der Advanced Arab Academy ofAudiovestibulogy (AAAA) in Marrakesch, Marokko, statt. Hörakustikerund Audiologen aus dem gesamten Mittleren Osten treffen sich auf derFachkonferenz zur Fort- und Weiterbildung.Die AAAA vereint unter der Leitung des Audiologen Prof. Dr. KhalidAbd Al Hadi aus Katar die medizinischen und audiologischen Interessenvon über 25 nordafrikanischen und arabischen Ländern im Bereich derSchwerhörigen-Rehabilitation. Vorbildhaft sieht er dieAusbildungsleistung der Akademie für Hörakustik (afh) aus Lübeck, mitder er seit einigen Jahren im fachlichen Austausch steht. Im Fokusstehen dabei die ausbildungsrelevanten Aspekte und die wechselseitigeAnerkennung länderspezifischer Abschlüsse. Die afh steht unter derLeitung von Direktor Jakob Stephan Baschab, gleichzeitigHauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), diedie Akademie unterhält.Made in Germany: Das Ausbildungskonzept für die duale Ausbildungin der Hörakustik und die praktische Umsetzung setzen höchsteStandards. Die afh ist weltweit die größte Schule in diesem Bereich.3.200 Schüler lernen dort aktuell. Zusätzlich zur Ausbildung zumHörakustiker-Gesellen bietet die afh regelmäßig Fort- undWeiterbildung an - auch international. Gerade die praktischeAusbildung in der Hörsystemversorgung ist gefragt.In Marrakesch werden Dozenten der afh Vorträge zurHörsystemversorgung von Kindern halten und die digitalen Neuerungenin der Bearbeitung von Ohrpassstücken, sog. Otoplastik, vorstellen.Direktor Baschab begleitet die Delegation."Die Akademie für Hörakustik in Lübeck ist international Vorbildfür die herausragende Aus- und Weiterbildung von Hörakustikern", sagtMarianne Frickel, Präsidentin der biha. "Gerade in gefahrengeneigtenGewerken wie der Hörakustik ist es besonders wichtig, die sehr guteAusbildung zu standardisieren - weltweit. Nur sie kann diebestmögliche Versorgung von hörgeminderten Erwachsenen und Kindernsichern."Prof. Dr. Khalid Abd Al Hadi von der AAAA ergänzt: "Wir sind auchin diesem Jahr sehr gespannt auf den internationalen Wissensaustauschunter Experten. Uns ist es wichtig, das öffentliche Bewusstsein fürgutes Hören zu stärken und gemeinsam das Wissen zu vergrößern. DieHörakustiker aus Deutschland geben uns immer wieder sehr gute Impulsefür unsere Arbeit."In Deutschland bietet die afh jährlich die "Summer Academy" fürFachleute aus dem internationalen Raum an. Die mehrtägigeWeiterbildungsmaßnahme findet an der Akademie in Lübeck statt. Dankmodernster technischer Ausstattung und umfassendem Know-how dererfahrenen Dozenten können sich die Experten aus aller Welt auch inSpezialbereichen wie zum Beispiel der Pädakustik, der Hörversorgungfür Kinder, auf dem hohen Niveau weiterbilden und austauschen.Weltweit leiden geschätzt 276 Millionen Menschen an einerHörminderung. Die Ursachen sind vielfältig, vom Hörsturz überVerletzungen bis zur altersbedingten Schwerhörigkeit. Wer nur wenighören kann, fühlt sich oft von der Außenwelt abgeschnitten.Hörakustiker helfen mit individuellen, hochqualitativen Hörsystemen.Hörakustiker versorgen deutschlandweit bereits mehr als 3,5Millionen Menschen mit modernen, volldigitalen Hörsystemen. Sieberaten umfassend, führen Hörtests durch und suchen gemeinsam mit denHörgeschädigten das Hörsystem aus. Dieses passen sie ganz individuellan den Hörverlust und die persönlichen Bedürfnisse des Schwerhörigenan. Sie stellen Otoplastiken her und beraten präventiv zuGehörschutz. Hörakustiker können bei Tinnitus und Hörsturz helfen.Sie begleiten Patienten nach der Implantation eines Hörsystems(Cochlea Implantat) und unterstützen sie beim Hörtraining. DieWeiterbildung zum Pädakustiker lässt sie bei Hörverlusten auch dieBedürfnisse der kleinsten Patienten in ihren ersten Lebensmonatenversorgen. In Deutschland dürfen ausschließlich Hörakustiker einevollständige Hörsystemversorgung vornehmen.Einen kleinen Einblick gibt Prof. Dr. Khalid Abd Al Hadi auchonline: https://www.youtube.com/watch?v=frDpQ_2tfrs&feature=youtu.beMehr Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk und zu der Akademie fürHörakustiker (afh): In Deutschland gibt es etwa 5,4 MillionenMenschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend.Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichenProblemen. Mit 6.200 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,5Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen,volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland. DieBundesinnung regelt und überwacht die Ausbildung der Hörakustiker undnimmt die Gesellenprüfung ab. Dafür unterhält sie die Akademie fürHörakustik (afh) in Lübeck. Die afh ist die zentrale deutscheBildungseinrichtung für Hörakustiker. Sie ist zuständig für dieüberbetriebliche Ausbildung, die Meisterausbildung sowie fürberufsständige Fort- und Weiterbildung. Seit 1971 ist der CampusHörakustik das gemeinsame Wirkungsfeld der afh und die BundesoffeneLandesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen sowie derFachhochschule Lübeck mit dem Bachelor Studiengang Hörakustik. DieAkademie und die Landesberufsschule wirken in Form derLernortkooperation bei der Durchführung der überbetrieblichenAusbildung unmittelbar zusammen.