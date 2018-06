Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (ADK) feiert / 10 Jahre Investition in die Zukunft

Ludwigsburg (ots) - Die Akademie für Darstellende KunstBaden-Württemberg (ADK) begeht ein erstes Jubiläum. In den 10 Jahrenihres Bestehens hat sich die Akademie in Ludwigsburg als anerkannteAusbildungsstätte für Berufe an der Schnittstelle von Theater, Filmund Neuen Medien etabliert und international vernetzt.Zum Auftakt lädt die ADK am 29. und 30. Juni 2018 zum Symposium»Kunst. Kultur. Nachhaltigkeit.« ein, das im Rahmen des Jubiläums vonder Baden-Württemberg Stiftung, der Bundeszentrale für politischeBildung/bpb sowie der Wüstenrot Stiftung gefördert wird und inKooperation mit der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württembergstattfindet. Das Symposium fragt nach dem Anteil, den daskünstlerische Schaffen für die Gestaltung von zukünftigengesellschaftlichen Zusammenhängen hat und beleuchtetunterschiedlichste Aspekte und Perspektiven mit Vorträgen, RoundTables und einer Performance. Es sprechen und diskutieren nationaleund internationale Kunstschaffende und ExpertInnen u.a. AdrienneGoehler (Publizistin, Kuratorin, ehem. Kultursenatorin Berlins) undHarald Welzer (Soziologe, Autor, Direktor der Futurzwei-StiftungZukunftsfähigkeit). Staatssekretärin Petra Olschowski und KonradSeigfried (Erster Bürgermeister Stadt Ludwigsburg) eröffnen dasSymposium.Der zweite Akt des Jubiläums findet mit dem internationalenFestival für junges Theater vom 19. bis 22. Juli 2018 statt. DasFestival »FURORE«, von Studierenden kuratiert, zeigt ausgewähltenationale und internationale Produktionen, schafft einenBegegnungsraum und ermöglicht Einblicke in das, was jungeKünstlerInnen denken, spielen und entwerfen u.a. mit Beiträgen ausPortugal, Polen, Ungarn, Großbritannien und Tschechien. ImMittelpunkt steht die Vielfalt und die Differenz: der Ästhetik, derDarstellungsformen, der Sprachen als Herausforderung und alsPlattform für einen künstlerischen Austausch. Das Jubiläum eröffnenWinfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg,und Werner Spec, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg. Neben derBaden-Württemberg Stiftung und Wüstenrot Stiftung unterstützten dasFestival die Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der KreissparkasseLudwigsburg, der Landesverband Baden-Württemberg des DeutschenBühnenvereins sowie die Stadt Ludwigsburg.Weitere Informationen: www.adk-bw.dePressekontakt:Julia Schneider | Dorothea VolkeJulia.Schneider@adk-bw.de | Dorothea.Volke@adk-bw.dePresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. ++49 (0) 7141 - 30 99 6-70Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH, Akademiehof1, D-71638 Ludwigsburg,Künstlerische Direktorin/Geschäftsführerin: Prof. Dr. ElisabethSchweeger, Verwaltungsleiterin: Marika KöpfOriginal-Content von: Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell