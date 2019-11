"Akademie Musiktheater heute" feiert Uraufführung von "Ménage-à-trois" (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die "Akademie Musiktheater heute" (AMH) der Deutsche Bank Stiftung präsentiertam 21. November 2019 zusammen mit dem Ensemble Modern (EM) und der Hochschulefür Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) erstmalig drei neueMusiktheaterstücke zum Thema "Ménage-a-trois". Die Uraufführung findet im Rahmendes Festakts 2019 statt. Die AMH ist ein Förderprogramm für junge Talente ausdem Musiktheater.Bei den drei Musiktheaterstücken, die nun im Frankfurt LAB erstmalig aufgeführtwerden, dreht sich alles um Dreiecksbeziehungen. "Ménage-à-trois" lautet dasThema, mit dem sich 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten des AMH-Jahrgangs2017-2019 zwei Jahre lang künstlerisch auseinandersetzten. Entstanden sind dabeidrei ganz unterschiedliche Musiktheaterstücke, die verschiedeneDreierkonstellationen neu verhandeln.Das Stück "Lilith" von Manuel Zwerger begibt sich ausgehend von derParadiesgeschichte und der Konstellation "Gott - Adam - Eva" auf die Suche nachdem Du, ich und dem Abgrund dazwischen. In "Wiener Ménage" entspinnen sich ineinem Kaffeehaus wechselseitige Beziehungskonstellationen zwischen denAnwesenden. Und in dem Stück "A Safe and Special Place" versucht einübereifriger Agent zwei Künstlertypen zusammenzubringen. Aber der eherkonservative, widerwillige Komponist sowie die provokante Poetin werden voneinem unerwarteten Aktionskünstler überrannt, der die Authentizität der Kunst inFrage stellt.Die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Modern und die Sängerinnen und Sängerder Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt interpretieren diedrei Musiktheaterstücke.21. November 201919.00 UhrFrankfurt LABSchmidtstraße 1260326 Frankfurt am MainBesetzung:Team "Lilith"Komposition: Manuel ZwergerText: Bibel, Octavia E. Butler, E. T. A. Hoffmann, Mary ShelleyRegie: Alicia GeugelinDramaturgie: Jim Igor KallenbergTeam "Wiener Ménage"Komposition und Text: Carl Tertio DrumlRegie: Nils BraunDramaturgie: Christin HagemannTeam "A Safe and Special Place"Komposition: Thierry TidrowText: Mien BogaertRegie: Carmen C. KruseDramaturgie: Lorina StrangeMusikalische Leitung: Jonas Ehrler, Felix MildenbergerRaumkonzept & Bühnenbild: Sang Hwa ParkKostüme: Pia Preuß (als Gast)Kulturmanagement: Sven Jenkel, Marie-Louise StilleMezzosopran: Merle Bader*, Ekaterina Aleksandrova*Bassbariton: Harald Hieronymus Hein*Bass: Florian Conze*Ensemble Modern*Studierende der HfMDK FrankfurtMehr Informationen zu den Musiktheaterstücken und zum Festakt 2019 finden Sieunter: https://www.akademie-musiktheater-heute.de/festakt2019Die Uraufführung findet für geladene Gäste statt. Für Pressevertreterinnen und-vertreter gibt es noch Kartenkontingente für die Uraufführung. Bitte melden Siesich per E-Mail bei viola.mannel@deutsche-bank-stiftung.de.Zudem findet am 20. November 2019 um 18.00 Uhr eine öffentliche Generalprobe miteiner Einführung durch die künstlerischen Teams statt.Pressekontakt:Deutsche Bank StiftungViola MannelTel.: 069-247 52 59-50E-Mail: viola.mannel@deutsche-bank-stiftung.deEnsemble ModernMarie-Luise NimsgernTel.: 069-943 430-23E-Mail: nimsgern@ensemble-modern.comHochschule für Musik und Darstellende Kunst FrankfurtDr. Sylvia DennerleTel.: 069-154 007-170E-Mail: sylvia.dennerle@hfmdk-frankfurt.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuell