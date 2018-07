Ajisen: Kommt jetzt der Schock?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ajisen, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 3,41 HKD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ajisen auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ajisen investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,47 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Weiterlesen...