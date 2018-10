Ajinomoto Althea und OmniChem fusionieren zu Ajinomoto Bio-Pharma Services mit einem gemeinsamen Leistungsspektrum für die Biopharmabranche

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

San Diego und Wetteren, Belgien (ots/PRNewswire) - AjinomotoAlthea und OmniChem, weltweit führende Anbieter von pharmazeutischenAuftragsfertigungsleistungen für große und kleine Moleküle, gabenheute bekannt, dass sie ihre Geschäfte und Aktivitäten im Rahmeneiner einheitlichen Contract Development and ManufacturingOrganization (CDMO) zusammenschließen und ihren Namen in AjinomotoBio-Pharma Services ändern werden. Die Namensänderung spiegelt dasBestreben des fusionierten Unternehmens wider, seinen Kunden imBereich der großen und kleinen Moleküle Zugang zu einer breiterenPalette von Dienstleistungen zu bieten."Als Ajinomoto Bio-Pharma Services sind wir in der Lage, unserenKunden eine breitere Palette von CDMO-Angeboten über mehrereProduktionsplattformen hinweg anzubieten", sagte David Enloe,Präsident und CEO von Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Wir beobachteneine anhaltende Tendenz im Biopharma-Bereich hin zur Vereinfachungvon Lieferketten und zur Konsolidierung der CDMO-Netzwerke. AlsReaktion auf diese Tendenz können wir jetzt intensivere undvertrauenswürdige Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen, um ihreAnforderungen an die Lieferkette besser zu erfüllen."Ajinomoto Bio-Pharma Services umfasst die Herstellung vonKleinmolekülen, ehemalige Abteilung für pharmazeutischeAuftragsfertigung von OmniChem (Wetteren und Balen, Belgien), sowiedie Herstellung von Großmolekülen und aseptische Abfüllung, ehemalsAlthea (San Diego, CA, USA). Im Jahr 2019 wird die Abteilung zurHerstellung von Oligonukleotiden von Ajinomoto Co., GeneDesign(Osaka, Japan), zu Ajinomoto Bio-Pharma Services wechseln."Die Zusammenführung dieser einzelnen Ajinomoto Unternehmenfördert unser Engagement für die Verbesserung unserer bewährtenKompetenzen, Qualitätsdienstleistungen und die Fähigkeit auf dieAnforderungen unserer Kunden zu reagieren", sagte Peter Stuyck, Sr.VP und Head of Operations, Europe bei Ajinomoto Bio-Pharma Services."Gemeinsam können wir als voll integrierte und globale CDMO mehr zurGesundheit von Patienten weltweit beitragen."Der neue Name ist ab sofort gültig und wird derzeit an zahlreichenStandorten des Unternehmens eingeführt. Das Unternehmen wird inseiner jetzigen Rechtsform weiterarbeiten, Eigentümer und Mitarbeiterbleiben unverändert.Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist ein vollständig integriertesAuftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mit Standorten inBelgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassendeEntwicklungs-, cGMP-Produktions- und aseptischeAbfülldienstleistungen für nieder- und großmolekulare APIs undZwischenprodukte anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet einebreite Palette innovativer Plattformen und Möglichkeiten fürpräklinische und Pilotprogramme in kommerziellem Umfang an,einschließlich: Corynex® Proteinexpressionstechnologie,Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Medikamentenkonjugationen (ADC),hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Continuous-Flow-Fertigung undmehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services hat es sich zur Aufgabe gemacht,ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisseunserer Kunden zu erfüllen. Weitere Informationen:www.AjiBio-Pharma.comAjinomoto Bio-Pharma Services ist eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Ajinomoto Co. Inc. (TYO: 2802). Das 1909gegründete und heute in 30 Ländern und Regionen tätige UnternehmenAjinomoto Co. ist in den Bereichen Erforschung, Entwicklung undHerstellung hochwertiger Produkte für die Pharma-, Spezialchemie-,Nutraceutik-, Sportnahrungs-, Gesundheits- und Schönheitsindustriesowie für Gewürze und Verbrauchernahrungsmittel weltweit führend.Weitere Informationen finden Sie unter www.Ajinomoto.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpgPressekontakt:info@us.ajibio-pharma.comOriginal-Content von: Ajinomoto Bio-Pharma Services, übermittelt durch news aktuell