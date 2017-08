Ajinomoto Althea, Inc. kündigt eine neue Anlage für aseptische Endabfüllung an

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

San Diego (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Althea, Inc. ("Althea"),ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs-und Produktionsprogrammen für Arzneimittel, gibt die Installation undVerfügbarkeit einer neuen hochleistungsfähigen Anlage für die sterileBefüllung von Ampullen bekannt. Die neue Optima VFVM 7000 Anlage füraseptische Endabfüllung stärkt die Fähigkeiten Altheas bei derHerstellung von Arzneimitteln und sie unterstützt ein breitesSpektrum an aktiven Pharmawirkstoffen (APIs), die sowohl mitAbfüllsystemen mit peristaltischen als auch mit Drehkolbenpumpenkompatibel sind. Die neue Abfüllanlage erweitert die derzeitigenFähigkeiten Altheas, da sie große Losgrößen und ein breites Spektruman Füllvolumen (0,2 ml bis zu 100 ml) abdeckt. Die neue Anlagereduziert den Produktverlust und spart dadurch teure API. DesWeiteren verfügt diese hochmoderne Anlage über Kontrollen während desgesamten Prozesses, Stickstoffspülung und verschiedene zusätzlicheFunktionen, die den Ertrag maximieren. Die Erweiterung um die OptimaVFVM 7000 Anlage für aseptische Abfüllung erhöht die FähigkeitAltheas, die Anforderungen klinischer und kommerzieller Kunden zuerfüllen.Stacy Sutton, Head of Engineering, erklärte: "Wir sind stolz, dieVerfügbarkeit Altheas neuer Optima VFVM 7000 Anlage für aseptischeAbfüllung bekannt geben zu können. Die aktualisierten Funktionendieser Anlage sind ein Beweis für Altheas Engagement für Qualität undtechnische Exzellenz. Die neue Anlage verfügt über Funktionen, dieunsere Möglichkeiten bei Arzneimitteln erweitern, und mit denen wirdie Füllgenauigkeit sowohl bei kleinen als auch großen Füllvolumenmaximieren und unseren Kunden größere Losgrößen anbieten können. DieOptima VFVM 7000 ist ebenfalls eine wichtige Erweiterung desDienstleistungsangebotes von Althea und sie verbessert unsereFähigkeit, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen."Über Ajinomoto Althea, Inc.Althea ist ein vollständig integriertes Auftragsentwicklungs- undProduktionsunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, dasklinische und kommerzielle Produktentwicklungsdienstleistungenbereitstellt. Althea bietet cGMP-Medikamentenabfüllung in Ampullenund Spritzen an, sowie die Produktion rekombinanter Proteine undplasmider DNA mittels Mikroorganismen. Gemeinsam mit diesenProduktionstätigkeiten bietet Althea umfassendeEntwicklungsdienstleistungen an, darunter die Entwicklung vor- undnachgelagerter Prozesse, Analyseentwicklung, komplexe Formulierung,Produktfreigabe und ICH-konforme Haltbarkeitstests. Die Plattform fürFormulierungstechnik von Althea schließt Crystalomics® ein, eineurheberrechtlich geschützte Technik und Lösung für die Formulierungvon Produkten mit großen Molekülen, die in hoher Konzentration oderals Formulierung zur langsamen Freisetzung bereitgestellt werdenmüssen. Althea verfügt zudem über eine innovative und bewährteTechnik mit dem Namen Corynex® für die Expression rekombinanterProteine. Weitere Informationen finden Sie unter www.altheaCMO.com.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/171352/ajinomoto_althea_inc_logo.jpgPressekontakt:info@AltheaCMO.comOriginal-Content von: Ajinomoto Althea, Inc., übermittelt durch news aktuell