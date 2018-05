Ajinomoto Althea, Inc. kündigt im Zuge seiner Umgestaltung zu einem Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) neue Mitglieder des Management-Teams an

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Neuzugänge des Branchenveterans stärken die Geschäftsleitung.San Diego (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Althea, Inc. ("Althea"),ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen,kündigte heute an, dass Bert Barbosa und Darwin Richardson, MBA,Althea als Vice President of Drug Product Manufacturing bzw. VicePresident of Compliance beigetreten sind. Sowohl Barbosa als auchRichardson bereichern Althea durch ihre umfassendeManagement-Erfahrung im Bereich biopharmazeutische Fertigung undQualitätsvorgänge, während das Unternehmen sein Auftragsenwicklungs-und Produktionsgeschäft (Contract Development and ManufacturingOperation, CDMO) sowie entsprechende Kapazitäten weltweit inVerbindung mit der Integration seines Schwesterunternehmens -Ajinomoto OmniChem, ein Hersteller kleinmolekularer aktiverpharmazeutischer Wirkstoffe (API) - ausbaut."Wir freuen uns, Darwin und Bert bei Althea als Mitglieder unsererGeschäftsleitung begrüßen zu dürfen", so J. David Enloe, Jr.,President und CEO von Althea. "Zusammengerechnet setzen sie sichgemeinsam seit über 60 Jahren für ausgezeichneteProduktionsverfahren, Produktqualität und eine Verbesserung der Lebenvon Patienten ein. Darwin und Bert schaffen für unsere Organisationeinen enormen Mehrwert, so wie wir Ajinomoto Althea, AjinomotoOmniChem und letztlich andere Konzernunternehmen von Althea mit Fokusauf dem Life-Science-Markt gemeinsam als eine globale CDMO in Betriebnehmen. Diese vereinte Organisation wird Kunden eine bessereBetreuung bieten, da eine komplexere Fertigungsstruktur angebotenwird, um der Diversifikation unsere Produkt-Pipeline gerecht zuwerden."Barbosa verfügt über beträchtliche Erfahrung mitbiopharmazeutischer Fertigung, Qualitätssicherung und Compliance undtritt Althea nach zehn Jahren bei Allergan bei, wo er zuletzt alsDirector QA/QC für Drug Substance Operations tätig war. Vor seinerZeit bei Allergan hatte Barbosa verschiedene Positionen als Directorof Development Quality und Director of Quality Manufacturing beiAmylin Pharmaceuticals, Director of Parental Operations and Qualitybei Chiron Corporation und Director of QA bei Vical, Inc. inne.Richardson bereichert Althea mit über 25 Jahren Führungserfahrungim Bereich Qualitätsvorgänge und regulatorische Compliance. Zuletztwar Richardson als Senior Vice President of Quality and RegulatoryAffairs bei BPL Plasma tätig. Davor fungierte er als Vice Presidentof Quality bei Sanofi Genzyme. Vor seiner Zeit bei Sanofi erfüllteRichardson für über zehn Jahre Rollen mit zunehmender Verantwortungim Qualitäts- und Betriebsteam bei Baxter Healthcare, einschließlichPlant Manager, Sr. Director of Manufacturing, Sr. Director of QualityOperations und Director of Quality Control Laboratories.Informationen zu Ajinomoto Althea, Inc.Althea ist ein vollständig integriertes Auftragsentwicklungs- undProduktionsunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, dasklinische und kommerzielle Produktentwicklungsdienste anbietet.Althea bietet cGMP-konformes Abfüllen von Arzneimitteln in Ampullenund Spritzen sowie die Herstellung von mikrobiell gewonnenenrekombinanten Proteinen und Plasmid-DNA an. In Verbindung mit diesenHerstellungsvorgängen bietet Althea zusätzlich umfassendeEntwicklungsdienste an, einschließlich Upstream- undDownstream-Prozessentwicklung, Entwicklung von Analysen, komplexeFormulierung, Produktfreigabe und ICH-konforme Stabilitätstests.Altheas Formulierungstechnologie-Plattform umschließt Crystalomics®,eine urheberrechtlich geschützte Technologie, die eineFormulierungslösung für große Molekülprodukte bietet, die in hoherKonzentration oder als Retardformulierung geliefert werden müssen.Althea verfügt ebenfalls über die sogenannte Corynex®-Technologie,eine innovative und bewährte Technologie für die Expressionrekombinanter Proteine. Weitere Informationen zu uns finden Sie aufwww.altheaCMO.comInformationen zu Ajinomoto OmniChem, N.V.Ajinomoto OmniChem, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vonAjinomoto Co. Inc., Japan, ist ein Vertragsproduktionsunternehmen mitSitz in Belgien und ist seit mehr als 40 Jahren in der Herstellungvon Feinchemikalien für den Pharmabereich tätig. Der OmniChem-Armsieht sich selbst als führend im Bereich pharmazeutischeFeinchemikalien mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung vonVerfahren und Analysen zur Unterstützung der Produktion von aktivenpharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten. Nebenseinem innovativen Technologieangebot und der Fähigkeit, Verfahrenschnell von der Pilotphase hin zum kommerziellen Einsatz auszubauen,bietet OmniChem Kunden in Sachen Qualität und Service ein hohesNiveau, das die Nachfrage der heutigen Pharma-Welt deckt und derenErwartungen erfüllt. Erfahren Sie mehr auf www.omnichem.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/171352/ajinomoto_althea_inc_logo.jpgPressekontakt:info@AltheaCMO.comOriginal-Content von: Ajinomoto Althea, Inc., übermittelt durch news aktuell