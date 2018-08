Ajinomoto Althea, Inc. kann 20 Jahre in San Diego und die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte feiern

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

San Diego (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Althea, Inc. ("Althea"),ein führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung undAuftragsproduktion, feiert sein 20-jähriges Bestehen in San Diego, wosich das Unternehmen über die Jahre als wichtiger Bestandteil derLife Science-Community etabliert hat. Zeitgleich dazu findet diefeierliche Eröffnung der neuen, hochmodernen Anlage fürAntikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugate, ADC) undFill-and-Finish von hochwirksamen Substanzen am Standort 6175 LuskBlvd. in der Nähe des bestehenden Althea-Campus statt.Die Produktionsstätte umfasst dedizierte Bereiche fürBiokonjugation, Formulierung, Reinigung, Qualitätskontrolle undsterile Abfüllung einschließlich Lyophilisierung. Die rund 5.295Quadratmeter (57.000 Quadratfuß) große Anlage erlaubt Althea, seinenKunden einen vereinfachten Lieferkettenservice von einem einzigenStandort in den USA aus anzubieten, und ist ein entscheidenderSchritt, um der Notwendigkeit einer sicheren Fertigung in diesemschnell wachsenden Segment des biopharmazeutischen Marktes gerecht zuwerden. Die ADC- und HPAPI-Produktion erfordert spezielleEinrichtungen und Infrastrukturen, um den sicheren Umgang mit diesenpotenten Therapeutika zu gewährleisten. Die Anlage kann durchkommerziell zugelassene Programme die frühe klinische Phase abdecken.Im Rahmen der Veranstaltung, die Altheas mittlerweile 20 Jahrewährende biotechnologische Entwicklungs- und Fertigungstätigkeit inSan Diego feierte, kamen mehrere Redner zu Wort, darunter auch derPresident von Ajinomoto Co. Inc., der President und CEO von Althea,und der Bürgermeister von San Diego, Kevin Faulconer, der die neueBetriebsstätte mit dem feierlichen Durchschneiden des Bandes zuroffiziellen Eröffnung würdigte.Bürgermeister Faulconer erklärte, "Seit zwei Jahrzehnten prägtAlthea unsere Stadt und unsere Region. Das Unternehmen trägt dazubei, unsere Wirtschaft anzukurbeln. Seine Mitarbeiter sindehrenamtlich tätig und engagieren sich aktiv in unseren Communities.Althea hat darüber hinaus globale Partner wie Ajinomoto angezogen, umnoch mehr in die Region San Diego zu investieren. Es ist eine echteErfolgsgeschichte, die mit der neuen Einrichtung eine noch bessereFortsetzung findet".Althea President und CEO J. David Enloe Jr. kommentierte, "Unsere20 Jahre in San Diego könnten gar nicht besser als mit der Eröffnungunserer neuen Anlage gefeiert werden. Wir sind sehr stolz auf dasWachstum, dass das Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehntenerfahren hat, und freuen uns mit der Inbetriebnahme der neuenEinrichtung auf die nächste Wachstumsphase. Dies alles dient unseremultimativen Ziel, Patienten auf der ganzen Welt mit den modernstenverfügbaren Therapeutika versorgen zu können. Ich freue michebenfalls sehr darüber, dass es uns gelungen ist, mehrere Strategienzu integrieren, die sicherstellen, dass wir diese Anlage soumweltverträglich wie möglich betreiben".Informationen zu Ajinomoto Althea, Inc.Althea ist ein vollständig integriertes Auftragsentwicklungs- undProduktionsunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, dasklinische und kommerzielle Produktentwicklungs- undFertigungsdienstleistungen bereitstellt. Das Unternehmen bietetcGMP-konforme Medikamentenabfüllung in Ampullen und Spritzen sowiedie Wirkstoffproduktion aus mikrobiell gewonnenen rekombinantenProteinen und Plasmid-DNA an. In Verbindung mit diesenHerstellungsvorgängen stellt Althea zusätzlich umfassendeEntwicklungsdienste bereit, einschließlich Upstream- undDownstream-Prozessentwicklung, analytische Entwicklung, komplexeFormulierung, Produktfreigabe und ICH-konforme Stabilitätstests. ZuAltheas Formulierungstechnologieplattform gehört Crystalomics®, eineproprietäre Technologie und Lösung für die Formulierung von Produktenmit großen Molekülen, die in hoher Konzentration oder alsFormulierung zur langsamen Freisetzung bereitgestellt werden müssen.Althea verfügt auch über eine innovative und bewährte Technologienamens Corynex® zur Expression von rekombinanten Proteinen. WeitereInformationen finden Sie unter www.altheaCMO.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/171352/ajinomoto_althea_inc_logo.jpgPressekontakt:info@AltheaCMO.comOriginal-Content von: Ajinomoto Althea, Inc., übermittelt durch news aktuell