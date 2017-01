Aixtron: Nach vorne schauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

bei Aixtron heißt es 2017 gewissermaßen: Nach vorne schauen! Im letzten Jahr hatte das Management stark auf das Übernahmeangebot der Grand Chip Investment GmbH (Tochter eines chinesischen Investors) gesetzt, die 6 Euro je Aktie geboten hatten. Daraus wurde bekanntlich nichts. Im Dezember fiel der Aktienkurs daraufhin bis auf gut 3 Euro und hat sich seitdem immerhin ein Stückchen von dieser Marke nach Norden lösen können. Doch ohne frische Impulse ist es unwahrscheinlich, dass die Aktie eine stärkere Kurserholung Richtung Jahreshochs 2016 starten wird. Denn sinkende Umsätze und tiefrote Zahlen – genau das hatten die 9-Monats-Zahlen 2016 gezeigt – sind nun wirklich nicht besonders attraktiv.

Aixtron setzt auf die eigenen Technologien

Immerhin – Aixtron feilt an seinem Image als technologischer Vorreiter. So präsentierte Aixtron in der eigenen Zentrale dem Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen „zukunftsweisende Halbleitertechnologien“. Der Wirtschaftsminister zeigte sich voll des Lobs für Aixtron, doch es ist wohl auch unwahrscheinlich, wenn bei einem solchen Besuch etwas anderes gesagt würde. Von Seiten des Aixtron-Managements wiederum verwies man auf zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten der eigenen Produkte in – ich zitiere: „der Elektromobilität, im Energiemanagement oder in der Datenkommunikation.“ Doch solange die Umsätze sinken und Verluste geschrieben werden, ist das eben noch nicht befriedigend.

