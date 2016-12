Aixtron steht vor einem Scherbenhaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

nach der gescheiterten Übernahme durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment (FGC) steht der Chipanlagenbauer Aixtron vor einer ungewissen Zukunft. Das Management hatte in jüngerer Vergangenheit stets betont, dass ein starker finanzieller Partner hermüsse, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Das im TecDAX gelistete Unternehmen aus Herzogenrath bei Aachen schreibt weiterhin rote Zahlen. Obwohl es im dritten Quartal operative Fortschritte gab, schlugen auf 9-Monats-Sicht Verluste von 0,27 Euro je Aktie zu Buche. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Fehlbetrag noch auf 0,24 Euro je Anteilsschein. Nachdem sich abzeichnete, dass der Deal mit FGC wohl nicht zustande kommen würde (Stichwort: Rücknahme der Unbedenklichkeitserklärung des Bundeswirtschaftsministeriums, mögliches Veto von Barack Obama), drehte auch die Aktie deutlich ins Minus. Und auch nach der endgültigen Aufgabe der Übernahmepläne durch FGC setzt sich die Talfahrt fort. Mittlerweile wird Aixtron nur noch mit knapp über 3 Euro je Aktie an der Börse gehandelt. Zur Erinnerung, FGC hatte seinerzeit 6 Euro geboten. Sollte das Papier unter die Widerstandszone von 3 Euro rutschen, wären aus charttechnischer Sicht weitere Verluste zu erwarten.

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung

Für Aixtron gilt es nun, die Scherben aufzusammeln und zu schauen, wie man auch aus eigener Kraft profitabler werden kann. In einem ersten Schritt will man der New Yorker Börse Nasdaq den Rücken kehren. Dort können bislang American Depositary Shares (ADS) von Aixtron erworben werden. Das Listing verursacht Kosten, die Einnahmen halten sich angesichts eines schwachen Handelsvolumens in Grenzen. Besitzer der ADS sollen die Möglichkeit bekommen, die Papiere in Stammaktien einzutauschen, weitere Einzelheiten verriet das Unternehmen zunächst nicht.

