Aixtron: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron konnte am Dienstag deutlich zulegen, doch am Mittwoch kam der Wert wieder etwas zurück. Dennoch kann man nach Meinung von Chartanalysten mit Kursgewinnen von 20 % und mehr rechnen. Die Situation ist ausgezeichnet. Im Einzelnen: Das Unternehmen und seine Aktie befinden sich ohnehin im starken charttechnischen Aufwärtstrend. Der Ausbruch im Februar führte zwischenzeitlich nahe an die 20-Euro-Marke heran. Nun ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.