Aixtron: Das sollten Sie zu dieser Aktie wissen!

Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron befindet sich seit April letzten Jahres in einem ausgesprochen starken Bullenmarkt. Nach einer Ende November einsetzenden Korrektur konnte der TecDAX-Titel Anfang Februar wieder den Vorwärtsgang einlegen und eine noch steilere Kursrallye einläuten. Diese führte die Aktie in gerade einmal vier Wochen von Kursen knapp unterhalb von 11 Euro bis auf knapp 20 Euro in die Höhe. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.