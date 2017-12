Aixtron: Das sollten Anleger unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron ist am letzten Handelstag vor Weihnachten wieder nach unten marschiert. Dabei befindet sich die Aktie insgesamt betrachtet indes noch in einer unentschiedenen Situation, meinen charttechnische Spezialisten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Immerhin habe das Papier immer noch die Aussicht darauf, annähernd 20 % an Wert zu gewinnen. Ob es danach noch wesentlich nach oben gehen kann, ist mit Blick auf die jüngsten Daten unsicher. Konkret: Aktuell schwankt der Wert hin und her. Nach einem Plus von 4 % am Vortag ging es am Freitag deutlicher nach unten. Doch am 20. Dezember war Aixtron bereits um fast 9 % abwärts marschiert, während zwei Tage zuvor noch ein Plus von gut 4 % zu verzeichnen war. Insofern ist es wichtig zu wissen, dass Aixtron aus charttechnischer Sicht insgesamt in einem übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend nach oben marschiert. Dabei haben sich 12 Euro als bedeutende Kursuntergrenze erwiesen. Um diese geht es auch in diesen Handelstagen. Denn immerhin konnte die Aktie die 12-Euro-Marke nun mehrfach verteidigen bzw. zurückerobern. Der Wert hat auch darunter bei etwa 11,60 Euro bis 11,80 Euro einen markanten Bereich, der im Herbst noch eine Aufwärtsbarriere darstellte. Hier sollte nun eine Haltezone vorliegen. Nach oben hin sind kaum markante Bereiche zu identifizieren, die künftig eine Kursbremse darstellen könnten.

Kursziel seien 14,68 Euro. Hier befindet sich das aktuelle 5-Jahres-Top vom 24. November 2017. Bis dahin hat die Aktie noch eine Kurslücke von 20 % zu schließen. Dennoch sind die Aussichten nach Meinung der Charttechniker insgesamt gut. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten liegen nicht vor. Die Aktie ist derzeit nach Meinung der Bankanalysten zu 30 % ein Kauf. 25 % wollen den Wert momentan halten und 45 % plädieren für einen Verkauf. Die Stimmung fällt in diesem Segment also eher schlecht aus.

Technische Analysten: Klarer formaler Trend

Immerhin können die technischen Analysten eine positive Einschätzung liefern. Da der GD200 in einer Entfernung von 33 % liegt, befindet sich die Aktie von Aixtron in einem deutlichen Aufwärtstrend. Kurzfristig sind die Trendpfeile allerdings abwärts gerichtet. Unter dem Strich liegt indes ein Kaufsignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.