Aixtron: Das sieht sehr spannend aus!

in der letzten Handelswoche dieses Jahres verfügt auch Aixtron noch über schöne Aussichten, so die Meinung von charttechnischen Analysten mit Blick auf das gesamte Bild. Der Wert könne zumindest bis auf knapp 15 Euro klettern, so dass auf jeden Fall ein kurzfristiges Potenzial in Höhe von gut 20 % realisierbar scheint. Im Einzelnen: Am Handelstag vor Beendigung der Vorweihnachtswoche hat Aixtron einen Abschlag von fast 2 % hinnehmen müssen. Aixtron ist in einzelnen Stufen immer weiter nach oben geklettert. Der Wert konnte dabei auch Unterstützungen aufbauen, die jetzt bei schwächeren Kursen noch als Haltezone fungieren könnten. Eine solche wäre auch bei 12 Euro zu erwarten gewesen, doch nach einem sehr schwachen Start in die letzte Handelswoche des Jahres droht diese Marke nun unterschritten zu werden. Steigen die Kurse wieder an, wie sooft in den Tagen vor Weihnachten, dann ist das Kursziel dennoch bei 14,68 Euro anzusiedeln. Hier befindet sich das 5-Jahres-Hoch vom 24. November 2017. Bis dahin hat Aixtron 25 % Potenzial.

Wirtschaftlich neue Nachrichten gab es in diesen Tagen nicht mehr. Daher hat sich die Einschätzung der Bankanalysten auch nicht geändert. Dennoch: Nur 30 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten, 45 % denken über einen Verkauf des Titels nach.

Technische Analysten: Ein positives Signal

Technische Analysten beharren darauf, dass die Aktie immerhin gut 30 % über dem GD200 notiert. Dies ist ein klares Aufwärtstrendsignal. Auch mittelfristig ist der Titel im Hausse-Modus. Damit liegt ein eindeutiges Kaufsignal vor, wenngleich die kürzerfristigen Trendpfeile abwärts gerichtet sind!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.