Aixtron: Das sieht sehr gut aus!

Liebe Leser,

Aixtron konnte seit Wochenbeginn noch einmal kräftig aufsatteln. Das TecDAX-Unternehmen schaffte einen deutlichen Kurssprung um annähernd 12 %. Damit hat der Wert nicht nur ein neues 3-Jahres-Hoch markiert, sondern auch das alte 5-Jahres-Top bei 13,80 Euro vom 31. Mai 2013 überflügelt. Schon am 27. Oktober, zum Ende der vergangenen Woche, hatte Aixtron ein Plus von 12 % geschafft. Damit summieren sich die Gewinne binnen einer Woche auf fast 25 %. Innerhalb von 2 Wochen notiert die Aktie mit gut 30 % im Plus. Damit ist der Aufwärtstrend mustergültig.

Fundamentale Analysten sind noch nicht zu 100 % überzeugt. 35 % wollen aktuell „kaufen“, 25 % „halten“ die Aktie lediglich und sogar 40 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Sehr deutlicher Aufwärtstrend

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im klaren Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind in jeder zeitlichen Dimension aufwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf mehr als 50 %. Es sieht also sehr gut aus! Auf diese Weise seien sogar Kurssprünge auf bis zu 20 Euro möglich, meinen die technischen Experten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.