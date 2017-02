Aixtron: Das sieht gar nicht so schlecht aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

diesen Monat könnte es bei Aixtron spannend werden: Denn am 23. Februar stehen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr an. Die Aktionäre von Aixtron haben ein hartes Jahr hinter sich. Es hatte so schön ausgesehen, als ein chinesischer Investor Aixtron übernehmen wollte und der Kurs der Aktie noch im Oktober 2016 Spitzenkurse von über 5,80 Euro erreicht hatte. Doch das ist gefühlt sehr, sehr lange her – und bekanntlich scheiterte die Übernahme. Der Kurs der Aixtron-Aktie brach danach ein, fiel zunächst unter 5 Euro, dann unter die 4-Euro-Marke und dann wurde Ende 2016 die 3-Euro-Marke berührt. Doch diese Marke hielt!

Personalwechsel bei Aixtron

Die 3-Euro-Marke hielt auch, als im Januar bekannt gegeben wurde, dass der Aixtron-Vorstandsvorsitzende Martin Goetzeler mit Ablauf des 28. Februar 2017 das Unternehmen verlassen wird. Nachfolger soll interimsmäßig der derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrates – Kim Schindelhauer – werden. Aber auch diese Nachricht führte zu keinem neuen Kurseinbruch, der Aktienkurs hielt sich wacker über der 3-Euro-Marke und begann sogar eine zaghafte Kurserholung. Wird dies eine regelrechte Trendwende werden? Dies könnte auch von den Zahlen am 23. Februar abhängen!

