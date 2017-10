Aixtron: Das sieht doch gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

regelrecht durch die Decke ging der Kurs der Aixtron-Aktie nach Bekanntgabe der 9-Monats-Zahlen 2017 und der Erhöhung der Prognose in Bezug auf den Auftragseingang 2017. So ging die Aktie am Freitag im Xetra-Handel mit einem Plus von beeindruckenden 11,5% ins Wochenende. Auf Sicht von drei Monaten sind es aktuell rund +61% Plus und auf 12-Monats-Sicht beläuft sich der Zuwachs inzwischen gar auf rund +178%. Klare Sache, die 9-Monats-Zahlen kamen gut an – und eine Erhöhung der eigenen Prognose ist natürlich von den Aktionären gern gesehen.

Aixtron: Prognose 2017 für Umsatz und Auftragseingänge signifikant erhöht

Was hat es konkret mit dieser Erhöhung der Prognose auf sich? Zuvor hatte es geheißen, dass sowohl Umsatz als auch Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr 2017 bei 210-230 Mio. Euro liegen sollen. Nun wurden beide Werte erhöht: Der Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr soll nun bei 240-250 Mio. Euro liegen, und der Umsatz bei 220-230 Mio. Euro. Sollte sich dies so bewahrheiten, wäre dies in der Tat ein signifikanter Anstieg gegenüber der zuvor gegebenen Prognose. In Bezug auf den Auftragseingang nennt Aixtron einschränkend einen „Jahres-Budgetkurs von 1,10 USD/EUR“.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.