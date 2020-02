Aixtron nach schwierigem Jahr etwas zuversichtlicher für 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron blickt nach einem herausfordernden Jahr 2019 etwas zuversichtlicher in die Zukunft.



So rechnet der Vorstand um den Chef Bernd Schulte im laufenden Jahr mit einer stabilen bis wachsenden Umsatzentwicklung, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenrath mitteilte. 2019 waren die Erlöse gegenüber dem Vorjahr deutlicher als erwartet um drei Prozent auf 260 Millionen Euro zurückgegangen. Die Auftragseingänge reduzierten sich fast um ein Viertel auf 232 Millionen Euro. Unter dem Strich verringerte sich der Gewinn von knapp 46 Millionen Euro im Vorjahr auf 32,5 Millionen Euro. Hier waren die Analystenschätzungen allerdings noch niedriger ausgefallen. Für 2020 rechnet Aixtron wieder mit höheren Auftragseingängen zwischen 260 und 300 Millionen Euro./kro/zb