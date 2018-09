Aixtron richtet den Laser auf Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Erfolg in China: Wie der Chipanlagenbauer Aixtron am Dienstag mitteilte, konnte man im Reich der Mitte einen Neukunden an Land ziehen. Demnach habe „Sino-Semiconductor Integrated Optoelectronics Cooperation“ (Sinosemic) eine MOCVD-Anlage des Typs „AIX 2800G4-TM“ bestellt. Jene Anlage diene laut Konzerninformationen der Herstellung von Laserdioden.

Die auf die Produktion von VCSEL-Baukomponenten spezialisierten Chinesen sollen die Aixtron-Anlage noch während des vierten Jahresviertels 2018 erhalten.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.